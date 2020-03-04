AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بحثا عن العودة أمام المارد الأحمر.. صن داونز يكشف سعر تذاكر مباراة الأهلي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:44 م
الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
Advertisements
محمد رشاد
أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي نظام بيع تذاكر مباراة الأهلي المقبلة، والتى ستقام بينهما السبت المقبل، في إياب دور الـ8 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف صن داونز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن قيمة التذكرة ستبلغ 20 راند بما يساوي 19 جنيها ونصف الجنيه مصريا لأي مشجع يرتدي اللون الأصفر، و40 راند لأي مشجع غير مرتدٍ للون الأصفر.

ومنح صن داونز تذاكر مباراة الأهلي مجانًا لأي طفل عمره أقل من 12 عامًا.

وكان الأهلي قد فاز على صن داونز 2-0، السبت الماضي، على استاد القاهرة، في مباراة الذهاب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب إصابة نجم الفريق .. صن داونز يستفز الأهلي قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

رسميًا | مباراة الاهلي وصن داونز على ستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع

صن داونز يعلن جاهزية مدافعه ليبوسا لمواجهة الأهلي

بدء الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وصن داونز.. اِعرف أسعار التذاكر

الجماهير لا تلعب .. صن داونز: نفتقد لاعبين فقط أمام الأهلي وحضرنا بـ 26 لاعبا

نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز قبل 72 ساعة من موعد المباراة

ترشيحاتنا

تنظيم دخول.. مصدر أمني يكشف حقيقة وجود تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية

توجد في الامارات.. فاكهة تحميك من فيروس كورونا

فى حضور مرتضي منصور.. إخلاء سبيل زوجة شادي محمد وحجز القضية للحكم في سرقة شقة طليقها

هل اكتشفت مصر مصل لعلاج كورونا.. متحدث الصحة يوضح الحقيقة

مفاجأة.. خبير اتصالات يكشف سرعة الإنترنت في مصر والعالم

استقبل فتاة حاملة للفيروس.. هل أصيب أمير قطر بـ كورونا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟