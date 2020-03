بحثا عن العودة أمام المارد الأحمر.. صن داونز يكشف سعر تذاكر مباراة الأهلي

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي نظام بيع تذاكر مباراة الأهلي المقبلة، والتى ستقام بينهما السبت المقبل، في إياب دور الـ8 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف صن داونز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن قيمة التذكرة ستبلغ 20 راند بما يساوي 19 جنيها ونصف الجنيه مصريا لأي مشجع يرتدي اللون الأصفر، و40 راند لأي مشجع غير مرتدٍ للون الأصفر.

ومنح صن داونز تذاكر مباراة الأهلي مجانًا لأي طفل عمره أقل من 12 عامًا.

وكان الأهلي قد فاز على صن داونز 2-0، السبت الماضي، على استاد القاهرة، في مباراة الذهاب.

🟡Tickets Available🟡⁣

⁣

Masandawana let’s fill up Lucas Moripe this Saturday!🙌⁣

⁣

R20 for Adults wearing yellow💛⁣

R40 for Adults NOT wearing yellow❌⁣

Children under the age of 12 years will enter the Stadium for free 👆⁣

⁣#Sundowns #CAFCL pic.twitter.com/nJTr6IrzHp