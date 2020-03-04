الوزراء يكشف عن تفاصيل منع القطريين من دخول مصر.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ممثلي منظمة الصحة العالمية متواجدون في كل ما نتخذه من إجراءات، مؤكدًا أن مُمثلي المنظمة إذا كانت هناك إجراءات خاطئة سيُعلمونا بها .





وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا وهي تشيد بالإجراءات التي تقوم بها مصر.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه اليوم تم التصديق على مبدأ المُعاملة بالمثل فيما قامت به قطر من إجراءات تجاه المصريين وفرضها حظر على دخولهم قطر وتم اتخاذ نفس الإجراءات ومنع دخول أي شخص يحمل الجنسية القطرية.





وأشار المستشار نادر سعد إلى أنه اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، سيتم تطبيق هذا القرار في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



