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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 5 -3-2020

الخميس 05/مارس/2020 - 08:42 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح الورد " المُذاع على "ten "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 5 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 5 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج "صباح الورد " على قناة "ten " أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيها
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