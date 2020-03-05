أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 5 -3-2020

استعرض برنامج "صباح الورد " المُذاع على "ten "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 5 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.





وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 5 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





واستعرض برنامج "صباح الورد " على قناة "ten " أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.









أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

البطاطس 4 جنيهات

الطماطم 4.5 جنيه

الخيار 5 جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات

البصل 5 جنيهات

الفاصوليا 12 جنيهًا

الكوسة 7 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 6 جنيهات

جوافة 10 جنيهات

الموز 12 جنيها