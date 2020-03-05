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أخبار العالم

نتنياهو يرد على محاولات جانتس لـ سن قانون يمنعه من تشكيل الحكومة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:40 ص
نتنياهو يرد على محاولات
نتنياهو يرد على محاولات جانتس سن قانون يمنع من تشكيل الحكومة
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سمر صالح
علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماعه مع كتلة اليمين، على محاولات كتلة "اليسار وسط"، سن تشريع قانون، يحظر أن يشغل أي مُتهمٌ منصب رئاسة الحكومة، قائلًا: إن "هذه خطوة تقوض الديمقراطية وإرادة الناخبين".
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرئيلي، اتهم نتنياهو- بطريقة مبطنة- رئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس بمحاولة دفع القانون، وقال: إن "غانتس يحاول سرقة الانتخابات".
 
وتابع: "جانتس يتحد مع مؤيدي الإرهاب في القائمة المشتركة في محاولة إلغاء قرار الشعب أصدقائي وأنا وملايين المواطنين الذين اختارونا، لن نسمح لهذا بأن يحدث جانتس- خسرتَ بالانتخابات، تخلَّ عن الفكرة".
 
ورد رئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس على نتنياهو عبر تغريدة في موقع "تويتر" كتب فيها: "بيبي، اشرب كأس ماء، انتظر النتائج الحقيقية، وتعهد احترامها".
 
وأشار الموقع إلى أن تحالف "كاحوال لافان" و"العمل جيشر ميرتس" و"القائمة المشتركة"، يدرسون استغلال الأغلبية من أجل تشريع قانون يمنع متهمًا من جنائيًا من شغل منصب رئيس الحكومة.
 
ولفت إلى أن المعطيات الرسمية لم تنشر بعد، لكن تكتل "اليسار وسط" مع "القائمة المشتركة" و"يسرائيل بيتينو" من المتوقع أن يصل بالنهاية إلى 61 حتى 62 مقعدًا؛ وفي هذه الحالة يمكن لأعضاء الكتلة، إمكانية دفع تشريعات بالكنيست حتى بدون تشكيل ائتلاف حكومي؛ وحتى الآن موقف حزب "يسرائيل بيتينو" ليس واضحًا.
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