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فن

«تملى معاك».. 20 عاما من النجاح

الخميس 05/مارس/2020 - 05:52 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نحلة - شروق إبراهيم

حقق المطرب عمرو دياب، العديد من النجاحات الفنية، من أهمها فى عام 2000 ألبوم "تملى معاك" الذى كان علامة فارقة للهضبة والأغنية المصرية.. حيث ضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة.. وبهذه المناسبة تحتفل اليوم شركة "مزيكا" بمرور 20 عاما على إصداره.


وطرحت الأغنية على اليوتيوب فيديو جديد به لقطات حصرية، لم تعرض من قبل من كواليس أغنية "تملى معاك" بالإضافة إلى كشف العديد من الأرقام القياسية التى حققها الألبوم فى مصر والعالم، والتى من بينها الأكثر مبيعا فى مصر والعالم العربى عام 2000 ، ترجمت أغنية "تملى معاك" إلى العديد من اللغات وغناها أكثر من مطرب، حيث ترجمت إلى اللغة البلغارية وغنتها إيفانا عام 2002، ثم ترجمت إلى اللغة الهندية وغناها أمير جميل عام 2004.


وترجمت بعدها إلى اللغة التركية وغناها أركان هاكان عام 2006، ثم ترجمت عام 2007 إلى اللغة الإسبانية وغناها أنتونيوكارمونا، وبعدها إلى اللغة الألبانية وغناها غازى، واليونانية وغناها ليفيريتس بانتازيس، ثم الأرمينية وغنتها أولجا.. ونالت أغنية "تملى معاك" جائزة افضل فيديو كليب فى استفتاء معهد راديو الشرق الوسط ومن قناة النيل الفضائية، وتم ترشيح الهضبة عمرو دياب لجائزة الجرامى أوورد كأفضل أغنية للمرة الثانية عن أغنية "تملى معاك".. وأيضا فى دراسة بالأكاديمية البريطانية للعلاج الصوتي "BAST" برزت أغنية "تملّي معاك"  كأكثر الأغاني شعبية بين المستمعين في مصر.

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