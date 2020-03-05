نيفين قباج: المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يهدف إلى تمكين السيدات.. فيديو

دعت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، النساء إلى التضامن معا أمام التحديات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة.
وأكدت وزيرة التضامن،في مداخلتها على قناة اكسترا نيوز، أن المنتدى يهدف إلى تمكين وتنمية المرأة.
وانطلقت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة ذا وركس، ويستمر لمدة يومين، وسط حضور عالمي كبير، وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة.
حضر الافتتاح الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتورة هاربين أرورا، رئيسة رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة (WEF) ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونعمات خليل رئيسة شركة ذا وركس ، وعدد كبير من السيدات ورائدات الأعمال حول العالم.