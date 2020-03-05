نيفين قباج: المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يهدف إلى تمكين السيدات.. فيديو

دعت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، النساء إلى التضامن معا أمام التحديات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة.





وأكدت وزيرة التضامن،في مداخلتها على قناة اكسترا نيوز، أن المنتدى يهدف إلى تمكين وتنمية المرأة.