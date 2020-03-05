لميس سلامة: اهتمام الدولة بدور السيدات دفعها لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن المرأة نصف المجتمع، مؤكدة إن المرأة المصرية كل يوم تضرب المثل والقدوة فى كل المجالات، سواء فى الانتماء لوطنها وحرصها على تربية النشء أو تحقيق السلام الاجتماعى.





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تعي الدور المهم التي تلعبه المرأة فى مجتمعنا، لذلك تقدم الدعم للعظيمات كل الأوقات.





وتابعت أن ما يؤكد حرص الدولة على دعم المرأة هو استضافة مصر للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة والذي يعكس اهتمام العالم وتقديره للمرأة.





وأوضحت أن المنتدى يعقد فى القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشرف عليه المجلس القومى للمرأة، وسيشهد مشاركة ما يزيد عن 75 دولة.





وانطلق بالأمس فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة ذا وركس، ويستمر لمدة يومين، وهذا وسط حضور عالمي كبير، وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة.





وحضر الافتتاح بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتورة هاربين أرورا، رئيسة رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة (WEF) ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونعمات خليل رئيسة شركة ذا وركس ، و عددًا كبيرًا من السيدات ورائدات الأعمال حول العالم.



