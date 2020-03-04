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أخبار البلد

مايا مرسي: المنتدى الاقتصادي للمرأة اليوم بمصر رسالة كبيرة للعالم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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أمل مجدي
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن تنظيم المنتدي الاقتصادي للمرأة اليوم بمصر هو رسالة كبيرة للعالم  وهو المنتدي الأكبر هنا في مصر، في ظل الغاء كل المنظمات والدول لفعاليتهم الدولية وأنشطتهم، مضيفة: "لدينا متلازمة ملكة النحل هنا كنساء وينجحن".

وتابعت "مرسي"، خلال كلمتها في افتتاح المنتدى الاقتصادي للمرأة الذي يعقد لأول مرة فى مصر، أن اليوم القدر يدعم النساء، فالمنتدى يتزامن  مع احتفالات المرأة.

ولفتت إلى أن السيدات تستطيع أن تفعل كل شيء، كما شكرت أزواج سيدات الأعمال لدعمهم ومساندتهم ووجدوهم اليوم في المنتدى.

وانطلق  المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويستمر لمدة  يومين ،بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.
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