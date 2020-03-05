مدرب صن داونز: لا نهتم باعتراض الأهلي على بكاري جاساما

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز عدم اهتمامه بمشاكل منافسه الأهلي مع باكاري جاساما حكم لقاء الفريقين في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.





ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 2-0، بقيادة تحكيمية لجاساما.





وقال موسيماني في تصريحات مصورة: "لا أعلم مشكلة الأهلي مع الحكم، لا نتطرق للتحكيم في صن داونز، مهما كان اسم الحكم الذي يعينه الاتحاد الإفريقي في كل المباريات علينا أن نلعب بجدية لأن الحكام لا يسجلون الأهداف، جاساما شخص رائع، وحكم مميز".





وتابع: "من الممكن أن يكون ضغط الأهلي على الحكم في صالحه، وقد يحدث العكس، لم أسمع من قبل عن أزمات أثارها جاساما، حتى في نهائي العام الماضي، الكل يعلم ما حدث، كانت المشاكل التحكيمية تتعلق بتقنية الفيديو، لننتظر ما سيحدث، ولكن أثق أن لاعبو صن داونز أقوياء ويتعاملون باحترافية شديدة".





وأدار باكاري جاساما 9 مباريات لـ الأهلي ونجح خلالها الأحمر في الانتصار 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.





الأهلي رفع لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام أورلاندو في لقاء أداره باكاري جاساما، بينما خسر لقب 2017 لصالح الوداد في النهائي مع نفس الحكم.





مع جاساما، لعب صن داونز 4 مباريات في إفريقيا ونجح في الانتصار مرتين وخسر مرتين.





خسارتان لـ صن داونز مع باكاري جاساما كانا أمام الأهلي العام الماضي وأمام الزمالك في إياب نهائي 2016. مواجهتان لم يؤثرا على عبور الفريق الجنوب إفريقي لعقبة الأهلي، وتتويجه باللقب أمام الزمالك.