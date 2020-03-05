قادمون من الخارج.. القصة الكاملة للثلاث حالات المصابة بفيروس كورونا في مصر.. صور

وجاءت الحالة الأولى لغير مصري، وكانت لشاب صيني يدعي هونج يانج 33 عاما وتم خروجه من الحجر الصحي بمستشفى النجيلة المركزى بعد قضائه فترة الحجر الصحي بالمستشفى وعمل كافة التحاليل والتي أثبتت سلبية الحالة.

وقالت الوزارة إنها تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا، للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

الحالة الثانية الأجنبي، وهو الخبير الكندي الذي يعمل بمجال البترول بإحدى الشركات الكبرى، ويبلغ من العمر 53 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تعافي حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

واوضحت وزارة الصحة، أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم احالته الي مستشفى العزل، وهو يتلقي الان الرعاية الطبية اللازمة

وأوضحت مستشفى النجيلة، أن حالته الصحية حتى الآن مستقرة، وتم عزل المهندس بعد عمل التحاليل المخبرية اللازمة، والتي أتت بالنتائج الإيجابية، إضافة لحجز السائق والمساعد الخاص به.







ومنعت شركة البترول التي يعمل بها المصاب الإجازات بحقل البترول، وتم فرض الحجر الصحي على موقع الشركة، مع إغلاق المداخل والمخارج.

الحالة الثالثة فى مصر وهى أول حالة لمصرى يتم الكشف عن إصابته بالفيروس، من العمر 44 عاماً عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أى أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، التى جاءت إيجابية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجار نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت وزارة الصحة أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً باتخاذ كل الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثالثة الإيجابية فى مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبى كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحى، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، وغادر الحجر الصحى، والحالة الثانية لشخص أجنبى تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضى الموافق 1 مارس2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.

من جانبه أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بالحالة، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.