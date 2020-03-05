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محافظات

750 شابا وفتاة تقدموا لمبادرتي المجلس الاستشاري وتمكين الشباب بـ بني سويف

الخميس 05/مارس/2020 - 08:37 م
بني سويف
بني سويف
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محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بني سويف أنه غلق اليوم الخميس باب تلقى أوراق وملفات الشباب المتقدمين لمبادرتي المجلس الاستشاري  والتأهيل والتمكين للشباب.
 
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالي  للملفات التي تم استلامها من الشباب المتقدمين للمبادرتين بلغ 750 شابا وفتاة، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لمبادرة المجلس الاستشاري وصل إلى 600 شاب وفتاة، في حين بلغ عدد من تقدموا لمبادرة تأهيل وتمكين الشباب 150 شابا وفتاة من مختلف مراكز ومدن المحافظة  وبمؤهلات ودرجات علمية متفاوتة. 

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وأوضح المحافظ أن الفترة القادمة سوف يتم البدء في المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرتين، والتي بدأت بمرحلة التسجيل الإلكتروني على مدار 10 أيام، ثم تلتها المرحلة الثانية وهي تقديم الأوراق والملفات  للجنة المختصة باستلام الملفات وفحصها، على أن تشهد المرحلة الثالثة إجراء مقابلات واختبارات للمتقدمين"يتم توزيعهم على مجموعات"على أن يتم الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات لاحقا،حيث سيتم  تقييم  المتقدمين عن طريق لجنة فنية من المتخصصين والأكاديميين، للمفاضلة بين الشباب المتقدمين للاختيار بينهم على أسس ومعايير شفافة والتي قد تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى في نهاية يناير الماضي  وتضمن كافة التفاصيل والخطوات والمعايير الخاصة بالمبادرتين.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب الإعلان عن نتيجة المقابلات والاختبارات، سيتم تأهيل المرشحين لمدة أسبوعين، على أن يشمل التأهيل دورات مكثفة في مجالات متنوعة في القانون، والأمن القومي،والتواصل الفعال، ومكافحة الفساد، والاقتصاد، والإعلام، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، والإدارة، وعقب ذلك تعمل المجموعات فى المراكز لمدة 3 أشهر ويعاد التقييم، للوقوف على مدى الاستجابة والمشاركة الفعالة وتحقيق الخطة المستهدفة. 
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