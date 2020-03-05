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ثقافة

ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور

الخميس 05/مارس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
اختتمت فعاليات يوم التراث القبطي الذي ينظمه مركز الدراسات القبطية بالتعاون مع بيت السناري الأثري بالقاهرة، التابعان لمكتبة الاسكندرية، اليوم الخميس،حيث يقام للعام الخامس تحت عنوان "التراث القبطي والإنسان المصري عبر التاريخ".

الفعاليات جاءت تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقي  مدير مكتبة الاسكندرية،وتضمنت تكريمًا لعدد من الشخصيات التي لعبت دورًا مؤثرًا وكانت لها بصمات واضحة على التراث القبطي.

وافتتح أيضًا معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية  بمشاركة حوالي 20 فنانا وفنانة، واقيمت سلسلة من المحاضرات لنخبة من أهم باحثي القبطيات في مصر في جلستين متتاليتين، من بينهم الدكتور سمير مرقص المفكر السياسي المعروف، والدكتور اسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس.

ونيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، وجناب الأب وديع عوض الفرنسيسكاني، وجناب القمص يوسف الحومي مدرس تاريخ الطقوس بمعهد الألحان بالزقازيق. 

وجاء في نهاية  اليوم عرض فني لكورال مار إفرام السرياني للتراتيل القبطية، وصاحبه ترجمة فورية بلغة الإشارة.
ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور
ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور
ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور
ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور
ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور
ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور
ختام يوم التراث القبطي عبر التاريخ في بيت السناري..صور
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