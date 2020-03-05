AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بهاء أبو شقة: ترويج الشائعات عن كورونا يعرض لعقوبة جنائية

الخميس 05/مارس/2020 - 11:52 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى

حذر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من تداول معلومات غير صحيحة أو شائعات منعا للتعرض للمسائلة القانونية والعقوبة الجنائية التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.


جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، وقيادات الحزب.


ودعا أبو شقة إلى ضرورة توخي الحذر من تداول معلومات غير صحيحة حتى لا يحدث ترويع للمواطنين وترك الفرصة للمتخصصين للتحدث عنها، وتلقى المعلومة من المسئول والمختص فقط، منعا للتعرض للمساءلة.


وأكد أبو شقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة، ولم يتوان عن أي إجراءات أو عقد لقاءات لمواجهة أي احتمال لوجود فيروس كورونا.


ودعا أبو شقة اللجنة النوعية للصحة التي يرأسها قامة طبية كبيرة بأن تقود توعية كاملة على نطاق مختلف محافظات مصر.


وفيما يخص التشريعات الخاصة بالدواء والرقابة على الأدوية والغش، قال أبو شقة إن هناك القانون رقم ٤٨ لسنة ٤١، وإنهم قاموا بتنقية القوانين لوجود قوانين بالية وعقيمة، مشيرا إلى أن التدخل التشريعي أما أن يكون أمام قانون قاصر أو أمام حالات ووقائع جديدة لا توجد نصوص لتقنينها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أباظة: نعد قانونا محترفا للانتخابات يتواءم مع عقلية الشارع

الوفد يقدم رؤية حول قوانين الانتخابات.. أبو شقة: لا بد من إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية.. ونقترح أن يكون عدد مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو

أبو شقة: اختيار مسيحيين ليتصدرون قوائم الوفد الانتخابية

أبو شقة يلتقى لجان المواطنة بالوفد على مستوي الجمهورية: عرضت على البابا تواضروس اختيار شخصيات مسيحية لتمثل الحزب في انتخابات البرلمان المقبلة.. ويدعو لعودة الدين كمادة أساسية في المدارس

رئيس الوفد: إعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين للبرلمان

رئيس "صحة الوفد": الشعب يصاب بهلع زائد من الحديث عن كورونا

ترشيحاتنا

وفاة مسؤول إيراني كبير بـ فيروس كورونا

عاجل.. أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير الاقتصاد من منصبه

مصطفى بكري يكشف كواليس الدقائق الأخيرة قبل تنحي مبارك.. فيديو

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار جديد بالديوان الملكي

هروب زوج نانسي عجرم.. تطور خطير في قضية قتيل الفيلا

أخبار الزمالك.. كارتيرون يتحدث عن استعدادات الزمالك لمباراة الترجي.. وخسارة جديدة للأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب