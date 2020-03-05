بهاء أبو شقة: ترويج الشائعات عن كورونا يعرض لعقوبة جنائية

حذر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من تداول معلومات غير صحيحة أو شائعات منعا للتعرض للمسائلة القانونية والعقوبة الجنائية التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، وقيادات الحزب.





ودعا أبو شقة إلى ضرورة توخي الحذر من تداول معلومات غير صحيحة حتى لا يحدث ترويع للمواطنين وترك الفرصة للمتخصصين للتحدث عنها، وتلقى المعلومة من المسئول والمختص فقط، منعا للتعرض للمساءلة.





وأكد أبو شقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة، ولم يتوان عن أي إجراءات أو عقد لقاءات لمواجهة أي احتمال لوجود فيروس كورونا.





ودعا أبو شقة اللجنة النوعية للصحة التي يرأسها قامة طبية كبيرة بأن تقود توعية كاملة على نطاق مختلف محافظات مصر.



وفيما يخص التشريعات الخاصة بالدواء والرقابة على الأدوية والغش، قال أبو شقة إن هناك القانون رقم ٤٨ لسنة ٤١، وإنهم قاموا بتنقية القوانين لوجود قوانين بالية وعقيمة، مشيرا إلى أن التدخل التشريعي أما أن يكون أمام قانون قاصر أو أمام حالات ووقائع جديدة لا توجد نصوص لتقنينها.