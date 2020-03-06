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توك شو

بشار الأسد يضع شرطا لعودة العلاقات مع تركيا.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:32 ص
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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البهي عمرو

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العلاقاتِ مع تركيا ستعود إلى طبيعتها، إذا تخلت أنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان عن دعم الإرهاب و الإرهابيين.

وأضاف الأسد،خلال لقاء على قناة روسيا اليوم،  أن الوضع الحالي بين سوريا و تركيا سببه أحداث سياسية، ومصالح خاصة بأردوغان،لافتا إلى أنه لا توجد خلافات بين الشعبين التركي والسوري .

ودخل نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، الذي تم الاتفاق حوله، أمس الخميس، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ.

وأعلن بوتين، مساء أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناءً على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".

وأضاف: "تحدد الوثيقة الحلول التي وضعناها مع الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، خلال المباحثات التي استمرت أكثر من ست ساعات".

وتابع بوتين: "لقد أكدنا اهتمام بلدينا بمواصلة عملهما في إطار صيغة أستانا. لقد كانت عملية أستانا هي التي أعطت زخمًا جديًا في سياق التسوية السورية"


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