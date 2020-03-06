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أخبار البلد

وزير الزراعة يتابع الاستعدادات لـ معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.. فيديو وصور

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:28 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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قسم الاخبار
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الجمعة، حديقة الأورمان لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض زهور الربيع يوم السبت الموافق 14 مارس القادم.

أصدر السيد القصير، تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لخروج المعرض في أفضل صورة تليق به كأقدم وأهم معرض للزهور في المنطقة، والتقى وزير الزراعة أيضا بمجموعة من العارضين واستمع الى اقتراحاتهم لتطوير المعرض، وصرح بأنه تم توجيه الدعوة لبعض الوزراء والمحافظين لحضور افتتاح هذا الحدث الزراعي الهام والذي يسهم في النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر.

من ناحيته قال د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي،  أن عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في معرض زهور الربيع حتى الآن بلغ حوالي 200 شركة، تعمل في مجالات نباتات الزينة والظل والزهور وتنسيق والمستلزمات الزراعية وأنه سوف يقام صالون ثقافي على هامش المعرض يناقش كل الموضوعات المتعلقة بالزهور وكيفية النهوض بها بالإضافة إلى بعض العروض الفنية واللقاءات الثقافية. 

وأشار إلى  أنه سيتم افتتاح المعرض هذا العام  في نسخته الـ 87 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة ويستمر لمدة شهر 
 لافتًا إلى أنه من المتوقع ان تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها على 20%، عن العام الماضي.

وتابع ان اللجنة المشكلة لادارة معرض هذا العام مازالت تستقبل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة، وخاصة صغار المزارعين والعاملين في مجال نباتات الزينة وزهور القطف، والصبارات، وتنسيق ومستلزمات الحدائق.

وأوضح أن أهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، يأتي نظرًا لقيمتها التاريخية التراثية الهامة، حيث تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والدكتور سيد حسين مدير حديقة الأورمان.
وزير الزراعة يتابع الاستعدادات لـ معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.. فيديو وصور
وزير الزراعة يتابع الاستعدادات لـ معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.. فيديو وصور
وزير الزراعة يتابع الاستعدادات لـ معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.. فيديو وصور
وزير الزراعة يتابع الاستعدادات لـ معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.. فيديو وصور
وزير الزراعة يتابع الاستعدادات لـ معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.. فيديو وصور
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