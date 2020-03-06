AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تعلق الحضور الجماهيري في جميع البطولات الرياضية

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:27 م
السعودية تعلق الحضور
السعودية تعلق الحضور الجماهيري في جميع البطولات الرياضية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية اعتبارًا من غد.

وقالت وزارة الرياضة السعودية إنها تابعت باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 - COVID ) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أنه بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارًا من يوم غدٍ السبت الموافق 2020/3/7م، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

كانت السلطات السعودية سجلت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد معظمهم قادمين من إيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق العمرة ووقف التأشيرات.. قرارات عاجلة من السعودية بشأن فيروس كورونا.. وبرلمانيون: الإسلام أوصى بحفظ النفس البشرية ضمن الضروريات الـ5.. وفي هذا الموعد سنقضي على المرض

فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليها

السعودية تعلق دخول المعتمرين إلى أراضيها.. فيديو

كورونا وسلامة زوار مكة والمدينة.. وأغلى سباق خيول في العالم.. أهم ما جاء بصحف السعودية

بسبب كورونا.. قرار جديد من السعودية بشأن العمرة وزيارة المسجد النبوي

تعليق العمرة.. اعرف كل شيء عن قرار السعودية الجديد وموعد انتهائه

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تنافس كيم كادراشيان على لقب أجمل وجه بالعالم.. تفاصيل

قاهرة العثمانيين فوق الوفد التركي.. ما رسالة بوتين لأردوغان؟

وزيرة الصحة: إجراء تحاليل لـ61 حالة عائدة من العمرة مشتبه إصابتها بالفيروس

عليها 60 عاملا.. 6 معلومات جديدة عن باخرة مصابي كورونا بأسوان.. صور

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

سميرة عبد العزيز تكشف أسرارا جديدة عن وفاة نور الشريف وأحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور