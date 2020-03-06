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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في العراق

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:20 م
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العراق
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات العراقية مساء الجمعة ارتفاع  عدد الوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في العراق إلى 3 حالات، وذلك بعد وفاة سيدة في كربلاء.

وأكدت خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا في دائرة صحة محافظة كربلاء عن وفاة مرأة مسنة مصابة بالفيروس، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

وأوضح متحدث باسم الخلية أن السيدة تم إدخالها المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث كانت حالة المريضة حرجة جدا مما تسبب بوفاتها.

وأكد المسؤول استمرار الإجراءات الوقائية على جميع الأصعدة للحد من انتشار الفيروس في محافظة كربلاء من خلال لبس الكمامات والقفازات الطبية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة عبر التعقيم للحد من انتشار السلالة في المحافظة.

وبذلك يرتفع  عدد الوفيات المسجلة في العراق إلى 3 حالات، بينما أعلنت وزارة الصحة العراقية رصد 8 إصابات جديدة في البلاد، 5 منها في بغداد و2 في سليمانية و1 في كربلاء.
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