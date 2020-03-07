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أخبار العالم

إسرائيل تعزل الآلاف من جنودها للاشتباه في إصابتهم بكورونا

السبت 07/مارس/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع أكثر من 1262 جنديًا في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.


وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "غالبية قوات جيش الاحتلال يخضعون في الوقت الراهن لكشوفات صحية بعد تفشي فيروس كورونا داخل الأراضي المحتلة".


والأربعاء الماضي، حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أن البلاد تقف أمام مرحلة جديدة بعد إصابة ثلاثة إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد.


وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، على المسافرين القادمين من خمس دول أوروبية بالإضافة إلى إيطاليا.


وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة الإسرائيلية "سنطلب من جميع المسافرين القادمين من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، والنمسا الشروع بعزل أنفسهم".


وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي فرض تدابير مماثلة على القادمين من إيطاليا.

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