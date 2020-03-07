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أخبار العالم

الصين تعلن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، عن تسجيل ٩٩ إصابة و٢٨ وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 


وقالت اللجنة: "ارتفع عدد الوفيات في مقاطعة هوبي بالصين بسبب فيروس كورونا إلى 2959 حالة بنهاية يوم أمس".


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وفي سياق متصل أعلنت مل من الإمارات وإسرائيل ارتفاع الإصابات المؤكدة بالفريروس لديهما. 


كما أعلن وزير الصحة الكوستاريكي دانييل سالاس، اليوم تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.


وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.


وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.
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