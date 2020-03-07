محاضرة فايلر الأخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبي

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في تمام الساعة 12.45 ظهرًا قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام اليوم.





ومن المقرر أن يعلن فايلر خلال المحاضرة تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



