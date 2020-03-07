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توك شو

سمعنا التعليمات بس مبنعملهاش.. يا ترى نفذت نصائح الوقاية من الكورونا؟ فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 12:12 م
يا ترى نفذت نصائح
يا ترى نفذت نصائح الوقاية من الكورونا
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فرح علاء الخولي

عرضت الإعلامية لميس سلامة خلال فقرة السوشيال ميديا المذاعة في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن: "هل نفذ المواطنون النصائح المقدمة للوقاية من فيروس كورونا؟".


وقال أحد المواطنين إن الموقع الذي دشنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار به الكثير من المعلومات، وإن هناك رقما ساخنا يمكن لأي مواطن مصري الاتصال به وسيجيب عليه بالكثير من المعلومات للتوعية عن الفيروس، ومن يجيب مصدر موثوق منه من وزارة الصحة، وهو رقم 105.


وأكد مواطن آخر أنه يتبع التعليمات العامة للوقاية قائلًا: "بغسل إيديا كل شوية ومش باختلط بحد ولا انزل في الزحمة ولا ابوس حد".


وقال شاب مصري آخر معقبًا: "كلنا سمعنا عن التعليمات وطرق الوقاية بس إحنا لسه ما بنطبقش ده لأننا لسه حاسين إننا بعيد عن الخطر".


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