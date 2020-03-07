زينة: شكرا لـ الأقصر للسينما الإفريقية على تكريمى من قلب الحضارة

أعربت الفنانة زينة، عن شكرها لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن تكريمها خلال حفل الافتتاح من قلب معبد الأقصر ومهد الحضارة المصرية القديمة.





ووجهت زينة الشكر خلال المؤتمر الصحفى على هامش تكريمها للفنان محمد حميدة رئيس شرف المهرجان، والإدارة متمثلة فى السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني.





مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .