محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تطوير نادي الصيد بتكلفة 115 مليون جنيه.. صور

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، بتكلفة تقدر بـ 115 مليون جنية ومدة تنفيذ 12 شهرًا.





تأتي خطة التطوير بتمويل يبلغ 90 مليون جنيه من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي مع الصندوق لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بالإضافة إلى إدخال مشروع الغاز الطبيعي للمنطقة والذي يبلغ تكلفته التقديرية 25 مليون جنيه طبقًا لأولويات المحافظة.





وأوضح محافظ الإسكندرية أنه سيتم فورا البدء في أعمال التطوير بمنطقة نادي الصيد. وأشار إلى أن منطقة نادي الصيد يقطن بها حوالي 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة 51 فداناً، و أن جميع الأعمال ستتم بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة ٤١.٨ مليون جنية، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه من خلال تركيب 2 ذراع و 110 عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة ١٨ مليون جنيه، ويشمل تركيب ٢٠٠ شنيشة أمطار جديدة بالإضافة إلى ٢٣٤ شنيشة القديمة، ثم تطوير الطرق بتكلفة ٢٧.٣ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٥٠ شارع بالمنطقة.





جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، قد أطلق الشهر الماضي، إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي التابعة لحي منتزة ثان، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق، وهي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة، حيث تخدم أعمال التطوير تلك نحو ٢ مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية.





وتبلغ تكلفة أعمال التطوير تلك ٨١١ مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.