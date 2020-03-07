على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام

نشرت الإعلامية رايا أبى راشد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها جديدة بصخرة الفيل بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت رايا أبى راشد، بـ إطلالة جذابة بأطلالة انيقة وكلاسيك فستان باللونين الاسود والاخضر، ونسقت تحته قميص باللون الاسود،





واعتمدت رايا مكياج مميز باللون الكاشمير هادئ ابرز ملامحها وكتبت رايا علي الصورة "استكشاف لصخرة الفيل الجميلة"