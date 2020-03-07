على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام

نشرت الإعلامية رايا أبى راشد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها جديدة بصخرة الفيل بالمملكة العربية السعودية.
وظهرت رايا أبى راشد، بـ إطلالة جذابة بأطلالة انيقة وكلاسيك فستان باللونين الاسود والاخضر، ونسقت تحته قميص باللون الاسود،
يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.
ورايا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
وظهرت رايا أبى راشد، بـ إطلالة جذابة بأطلالة انيقة وكلاسيك فستان باللونين الاسود والاخضر، ونسقت تحته قميص باللون الاسود،
واعتمدت رايا مكياج مميز باللون الكاشمير هادئ ابرز ملامحها وكتبت رايا علي الصورة "استكشاف لصخرة الفيل الجميلة"
يشار إلى أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.
ورايا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.
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More from yesterday, exploring the beautiful Elephant Rock at #AlUla in #SaudiArabia 🇸🇦 Catch the @scoopwithraya special episode on March 15th ✨ 🎶 ✨ ⠀⠀ @azimuthfestival @mbc2insta ⠀⠀ ⠀⠀ #ScoopWithRaya⠀⠀ #WinterAtTantora #WhereHistoryMeetsCulture ⠀ #شتاء_طنطورة⠀ #حيث_تلتقي_الثقافات_بالتاريخ⠀⠀ #العلا⠀⠀ ⠀⠀ ⠀