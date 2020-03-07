AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شق بطنه بسكين..عامل يدفع حياته ثمنا لخلافات الجيرة بالدقهلية

السبت 07/مارس/2020 - 08:11 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
همت الحسينى
لقى عامل نظافه بمجلس مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنا بسكين على يد جاره لخلافات بينهما بسبب الجيره.


تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء،سيد سلطان مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية بوصول شخص جثه هامده اثر اصابته بطعنة نافذة بالبطن.

بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان المجنى عليه يدعى محمد سعد احمد عبدالله 50 عاما عامل نظافة بمجلس مدينه الجماليه ومقيم بالجمالية وتوفى إثر طعنة نافذة بالبطن.


وبالفحص تبين ان المتهم يدعى  هانى أ ا  25  عاما وقام بضربة بسكيه بالبطن بسبب خلافات الجيره بينهما وبتقنين الاجراءات تم ضبطه و تحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدث فى الدقهلية.. فتاة تقتل شقيقها وتطعن أمها وأختها لهذا السبب

بسبب خلافات الجيرة..مصرع عامل وإصابة شقيقه فى مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

بسبب فيشة غسالة.. مصرع ربة منزل صعقاً بالدقهلية

ترشيحاتنا

ليس صدفة.. مدبولي يكشف كواليس اكتشاف بؤرة كورونا على باخرة الأقصر

وزير التعليم يصدر قرارات استثنائية لأبناء وأسر الشهداء

شاهد.. السحر والشعوذة في ملعب رادس قبل مواجهة النجم والوداد

70 تحت الأنقاض.. انهيار فندق مخصص للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين

وزيرة الصحة: 33 حالة كورونا جديدة على باخرة الأقصر

اضرار الفياجرا على الكبد .. كارثة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام