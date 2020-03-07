شق بطنه بسكين..عامل يدفع حياته ثمنا لخلافات الجيرة بالدقهلية

لقى عامل نظافه بمجلس مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنا بسكين على يد جاره لخلافات بينهما بسبب الجيره.









تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء،سيد سلطان مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية بوصول شخص جثه هامده اثر اصابته بطعنة نافذة بالبطن.







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بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان المجنى عليه يدعى محمد سعد احمد عبدالله 50 عاما عامل نظافة بمجلس مدينه الجماليه ومقيم بالجمالية وتوفى إثر طعنة نافذة بالبطن.









وبالفحص تبين ان المتهم يدعى هانى أ ا 25 عاما وقام بضربة بسكيه بالبطن بسبب خلافات الجيره بينهما وبتقنين الاجراءات تم ضبطه و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة.