مصرع وإصابة شابين في تصادم دراجة بخارية ولودر بالدقهلية

لقي شاب مصرعه ، وأصيب آخر؛ إثر اصطدام "لودر" بدراجه بخاريه كان الضحيتان يستقلانها علي طريق" كوم الدربي- تلبانة" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ الى العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم لودر ودراجه بخارية علي طريق كوم الدربى تلبانة ووجود متوفى ومصاب.





وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد احمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ ، حيث تبين مصرع فارس محمد مسعد بدران، 19 عاما وإصابة صديقه عبدالوهاب محمد أحمد عبدالوهاب، 19 عاما ومقيمان بقرية كوم الدربي التابعه للمركز .





وبسؤال شهود الواقعة اكدوا أنه أثناء استقلال الشابين الدراجه البخاريه صدمهما لودر، مما تسبب في الإصابة التي أودت بحياة أحدهما واصابة الاخر.





وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم ونقل الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي .





وحرر عن ذلك المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



