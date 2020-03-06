AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة شابين في تصادم دراجة بخارية ولودر بالدقهلية

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:18 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
همت الحسينى
لقي شاب مصرعه ، وأصيب آخر؛ إثر اصطدام "لودر" بدراجه بخاريه كان الضحيتان يستقلانها علي طريق" كوم الدربي- تلبانة" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ الى العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم لودر ودراجه بخارية علي طريق كوم الدربى تلبانة ووجود متوفى ومصاب.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد احمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ ، حيث تبين مصرع فارس محمد مسعد بدران، 19 عاما وإصابة صديقه عبدالوهاب محمد أحمد عبدالوهاب، 19 عاما ومقيمان بقرية كوم الدربي التابعه للمركز .

وبسؤال شهود الواقعة اكدوا أنه أثناء استقلال الشابين الدراجه البخاريه صدمهما لودر، مما تسبب في الإصابة التي أودت بحياة أحدهما واصابة الاخر.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ  بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم ونقل الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي .

وحرر عن ذلك المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع أمين شرطة في حادث سير على طريق "أجا - المنصورة"

ترشيحاتنا

احذر.. المرور بأكثر من 10 آلاف دولار يوقعك فى شبهة غسل أموال

لا علاقة له بـ سد النهضة.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها في مصر والسودان

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

نشرة الرياضة.. المخاطر تهدد الزمالك قبل موقعة الترجى.. كورونا يهاجم الوداد المغربي.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. وغياب علي معلول عن مباراة صن داونز

بالتزامن مع كورونا.. مصر تطرح عملات بلاستيكية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤلمة.. تشخيص إصابة أم وطفلها بمرض السرطان بفارق أشهر قليلة

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية اليوم.. صور

لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور