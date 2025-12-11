الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها

تواصلت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء لجان المتابعة، وأكد المستشار شريف العقبى، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، أنه تم فتح جميع اللجان الفرعية وعددها 571 لجنة فيما عدا اللجنة 45 منشأة القناطر تأخرت عن موعد الفتح لعطل في سيارة رئيس اللجنة، وتم التنسيق مع مدير الأمن لإزالة نقاط حشد الناخبين في العمرانية.



وطالب المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات من الناخب تحميل التطبيق الإلكترونى على الهواتف المحمولة للتيسير عليهم في الوصول إلى مقر المركز الانتخابى ومعرفة اللجنة والرقم في كشوف الناخبين ومعرفة مدى الكثافة داخل اللجنة الخاصة بتصويت كل مواطن حتى التاسعة مساء.