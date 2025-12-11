قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان

انتخابات النواب
انتخابات النواب
إسلام دياب

تواصلت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء لجان المتابعة، وأكد المستشار شريف العقبى، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، أنه تم فتح جميع اللجان الفرعية وعددها 571 لجنة فيما عدا اللجنة 45 منشأة القناطر تأخرت عن موعد الفتح لعطل في سيارة رئيس اللجنة، وتم التنسيق مع مدير الأمن لإزالة نقاط حشد الناخبين في العمرانية.


وأضاف المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم بوجود لجنة عامة واحدة بـ93 لجنة فرعية تم انتظام العمل بها ووجود كثافات في بعض اللجان ولم نتلقى شكاوى، وأوضح المستشار أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا بوجود كثافات عالية بلجان تقع في مسقط رأس المرشحين وخاصة في لجان دير مواس وتم التنسيق مع اللجان العامة والدفع بقوات من الشرطة للتنظيم وتسهيل دخول الناخبين والإدلاء بأصواتهم.
وأكد المستشار عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط انتظام العملية الانتخابية في 353 لجنة فرعية ولم ترد أي شكاوى بوجود معوقات أو خروقات، وأشار المستشار مصطفى عباس رئيس لجنة المتابعة بالوادى الجديد إلى انتظام سير العملية الانتخابية بـ60 لجنة فرعية دون أي معوقات وأوضح المستشار عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة بسوهاج 25 لجنة فرعية في دائرة البلينا.
وأشار المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر بوجود كثافات تشهدها اللجان العامة الثلاثة بالمحافظة على 147 دائرة فرعية وتم تحرير أمس 6 محاضر بخروقات انتخابية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، ودعم اللجان التي تشهد كثافات تصويتية وخاصة دائرة إسنا بمستشارين وموظفين احتياطيين. 


وأكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة بانتظام العملية الانتخابية بـ4 لجان عامة ورصد مخالفتين أمس خارج مقر اللجان وتحرير محضرين بهما وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.


وأضاف المستشار إيهاب خلف الله رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسوان بعدم وجود أي مشكلات أو خروقات خلال العملية الانتخابية، وتم دعم لجنتين بمستشارين إضافيين ودعم اللجان الفرعية بالسواتر.


وطالب المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات من الناخب تحميل التطبيق الإلكترونى على الهواتف المحمولة للتيسير عليهم في الوصول إلى مقر المركز الانتخابى ومعرفة اللجنة والرقم في كشوف الناخبين ومعرفة مدى الكثافة داخل اللجنة الخاصة بتصويت كل مواطن حتى التاسعة مساء، شارك صوتك هيوصل لأن مصر تستحق منك الكثير.


وأهاب بنداري بكافة الناخبين المقيدين في هذه الدوائر الـ30 النزول والمشاركة وعدم السماح لأى شخص بالتأثير على الإرادة الكاملة في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب، باعتبار ذلك الوسيلة المناسبة للرد على أي معلومة مغلوطة وتشكل أكبر ضمان للحفاظ على العملية الانتخابية وسيرها بصورة صحيحة، كما أهاب بالمرشحين الالتزام بالضوابط وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية ودعا وسائل الإعلام المعتمدة من الهيئة بالاستمرار في التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية لنقل الصورة الحقيقة للمشهد الانتخابى وحث المواطنين على النزول والمشاركة. 


عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثانى والأخير بإعادة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا.


وأكد المستشار أحمد بندارى انتظام العملية الانتخابية وتيسير كافة الإجراءات لكل الناخبين وفتح اللجان الفرعية في موعدها، وخلال 3 ساعات تلقت الهيئة في اليوم الثانى من التصويت 19 شكوى تمثلت في 8 شكاوى بالازدحام في اللجان الفرعية و3 شكاوى بتوجيه ناخبين و3 شكاوى بتأخير اللجان وشكوى واحدة بعدم الإدارج في قاعدة بيانات الناخبين وشكوى واحدة بالتسكين بعد مقر الإقامة و3 شكاوى رشاوى انتخابية وتم التعامل معهم جميعا والتأكد من عدم صحة البعض منها وتم الدفع بمستشارين احتياطيين لسحب الكثافات من اللجان المزدحمة خاصة في اللجان المتواجدة مسقط رأس المرشحين.


وأضاف بندارى بوجود شكوى من حزب العدل بوجود نقاط حشد في الطالبية وتم التواصل مع رئيس لجنة المتابعة في الجيزة مع مدير الأمن للتأكد من وجود تلك النقاط وإزالتها في صحة الشكوى.


وشدد المستشار أحمد بنداري في نهاية المؤتمر على أنه في حالة وجود أي شكاوى أو خروقات للعملية الانتخابية يجب إبلاغ الهيئة على الخط الساخن ورقمه 19826 .

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب الوطنية للانتخابات

