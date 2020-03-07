بعد أزمة شقيقها.. شريف منير يدعم ياسمين عبد العزيز على طريقته





وظهر شريف منير برفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والسينارست عمرو محمود ياسين وعلق شريف منير على الصورة " ياسمين عبدالعزيز و السيناريست الفنان .. عمرو محمود ياسين .. وأنا .. من كواليس مسلسل .. ونحب تاني ليه .. إخراج .. مصطفى فكري .. إنتاج .. سينرجي إن شاء الله .. رمضان "









وأثارت علاقة الفنانيَن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الجدل منذ ظهورهما في عيد ميلادها ،وتطورت العلاقة وأعلنا حبهما وذلك بعد أن فجر شقيق ياسمين عبد العزيز الأزمة وهو ما دفعهما للاعتراف.





ومن ناحية اخرى تستأنف النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تانى ليه"، في ديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير مشاهدها الخارجية ضمن أحداث المسلسل.





نشر الفنان شريف منير صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".