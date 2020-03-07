AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أزمة شقيقها.. شريف منير يدعم ياسمين عبد العزيز على طريقته

السبت 07/مارس/2020 - 08:56 م
شروق حمدى
نشر الفنان شريف منير صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهر شريف منير برفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والسينارست عمرو محمود ياسين وعلق شريف منير على الصورة " ياسمين عبدالعزيز و السيناريست الفنان .. عمرو محمود ياسين .. وأنا .. من كواليس مسلسل .. ونحب تاني ليه .. إخراج .. مصطفى فكري .. إنتاج .. سينرجي  إن شاء الله .. رمضان "


وأثارت علاقة الفنانيَن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الجدل منذ ظهورهما في عيد ميلادها ،وتطورت العلاقة وأعلنا حبهما وذلك بعد أن فجر شقيق ياسمين عبد العزيز الأزمة وهو ما دفعهما للاعتراف.

ومن ناحية اخرى تستأنف النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تانى ليه"، في ديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير مشاهدها الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر جميلة من فوق وتحت.. شريف منير ينشر صورة له من داخل الطيارة

شاهد شريف منير وياسمين عبد العزيز فى كواليس "نحب تاني ليه"

إسلام جمال في كواليس تصوير مسلسل «ونحب تاني ليه»

شاهد... شريف منير بصحبة السقا و محمد رمضان.. صور

بصورة سيلفى.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها كواليس تصوير.. نحب تانى ليه

ونحب تاني ليه.. ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة باسم مسلسلها الجديد

ترشيحاتنا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

حسن شاكوش يكشف عن سيارته الجديدة..تعرف على السعر والمواصفات

اخبار الرياضة.. أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك.. أسرار جديدة في صفقة ابو جبل.. مجدي عبدالغني يهاجم بكاري جاساما

محمد رمضان يواصل استفزازه والجمهور يهاجمه.. تعرف على السبب

سيد عبد الحفيظ عن باكاري جاساما: أريد أن أرى جواز سفره ..فيديو

تعليق فايلر على تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد