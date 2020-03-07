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رياضة

ليفربول يغرد وحيدًا على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز فريق أرسنال، على نظيره نادي ويستهام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي أرسنال للنقطة 40 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي وست هام عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.

وفي نفس الجولة، فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه نوريتش بهدف نظيف، وفاز كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد على واتفورد وساوثهمبتون بنفس النتيجة، بينما انتهت مباراة ولفرهامبتون وبرايتون بالتعادل السلبي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملاً بعد نهاية مباريات اليوم كالآتي: 

ليفربول يغرد وحيدًا على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم
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