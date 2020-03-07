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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في إسرائيل

السبت 07/مارس/2020 - 11:06 م
ارتفاع عدد المصابين
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 25 حالة
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 25 حالة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية في بيان أن أحد المصابين هو مواطن يبلغ 50 عامًا من "منطقة المركز" وعاد في الأول من مارس الجاري من رحلة سياحية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وطالبت الزيارة جمع العائدين على متن الرحلة ذاتها، بالدخول للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا منذ يوم عودتهم، وإعلام الوزارة بذلك عبر الرابط المخصص الذي يظهر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس السريع "مقلق جدًا"، حيث سجّلت 94 دولة إصابات بفيروس كورونا المستجد.
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