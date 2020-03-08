AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حاد في عدد إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية

الأحد 08/مارس/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية بشكل حاد خلال الـ24 ساعة بحسب ما أعلنته السلطات.

وبحسب "سكاي نيوز"، سجلت كوريا الجنوبية 93 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في كوريا الجنوبية إلى 7134 حالة.

وكان مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أعلن أمس السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

فيما وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 118 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تسجل الحالة الـ15 المصابة بفيروس كورونا

تسجيل 48 حالة بـ كورونا في كوريا الجنوبية.. وارتفاع عدد المصابين إلى 204

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ 433 حالة

كوريا الجنوبية تعلن عن ارتفاع كبير في الإصابة بـ فيروس كورونا

كورونا يضرب بقوة.. خريطة تواجد الفيروس القاتل فى دول الشرق الأوسط.. أرقام

أرقام مرعبة.. كوريا الجنوبية تسجل زيادة جديدة في أعداد ضحايا كورونا خلال ساعات

ترشيحاتنا

بـ 4 أطعمة.. كيف تقضى على فيروس كورونا في البيت ..فيديو

مدير مركز التنبؤات يكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار الأيام القادمة وتوقعات حالة الطقس..فيديو

فى عيد ميلاد حنان ترك .. ندمت على قبلة ورفضت أخرى | تفاصيل

مدرب الهلال يعلق على خلافه مع جوميز

بسبب بنت الجيران .. عمر كمال يحرج متحدث الجيش الإسرائيلي

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مبهرة.. جوجل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي.. فيديو

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف