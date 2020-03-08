ارتفاع حاد في عدد إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية بشكل حاد خلال الـ24 ساعة بحسب ما أعلنته السلطات.





وبحسب "سكاي نيوز"، سجلت كوريا الجنوبية 93 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في كوريا الجنوبية إلى 7134 حالة.





وكان مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أعلن أمس السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.





فيما وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 118 حالة.



