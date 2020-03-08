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رياضة

بوجود أزارو.. أهداف وملخص مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 05:32 ص
الهلال ضد الاتفاق
الهلال ضد الاتفاق
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عبدالله هشام
حقق الهلال فوزا صعبا على منافسه الاتفاق، بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي " .

وابتعد الهلال بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر الذي خسر من الفيصلي 3-2 في الجولة نفسها.

وتمكن البيروفي كاريلو، من تسجيل هدف الهلال الوحيد من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وكثف نجوم الهلال محاولاتهم لتسجيل هدف ثان خلال المباراة ولكن دون الوصول لشباك الحارس الجزائري وهاب إمبولحي ليكتفي الزعيم بهدف دون رد.

جدير بالذكر ان وليد ازارو لاعب النادي الاهلي المصري السابق انضم لفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وشارك كأساسي في احداث اللقاء أمام الهلال .
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