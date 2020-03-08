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توك شو

يمتص في الأمعاء.. تفاصيل اكتشاف أول عقار مصري لعلاج التوتر والاكتئاب.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:22 ص
عقار طبى - أرشيفية
عقار طبى - أرشيفية
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق ملوخية، أستاذ الطب النفسي بجامعة الإسكندرية، إن أهداف حملة "احمى النفسية" هو إزالة الوصمة من المريض النفسى وزيادة التوعية بالاضطرابات النفسية.

وأضاف طارق ملوخية، خلال لقاء خاص عبر برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، أن الحملة أطلقت أول دواء مصرى بتكنولوجيا متطورة لعلاج الاكتئاب والقلق.

وكشفت الدكتورة ليلى جاد الرب، مدير أبحاث مركز مارك المسئول عن العقار الجديد، أن الدواء الجديد لعلاج الأمراض النفسية يمتاز باحتوائه على تكنولوجيا معينة تعتمد على على مرور الدواء من المعدة ويمتص فى الأمعاء على عدة مراحل بدون ظهور أى أعراض جانبية .

ولفت أستاذ الطب النفسي بجامعة الإسكندرية، إلى أن العلاج فى المراحل البدائية للمرض النفسى أسهل كثيرأ والأهم من ذلك البعد عن الذعر من المرض النفسى خاصة أنه مرض عادى مثل السكر والضغط .

وطالب أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، بالحث عن الإبتعاد عن مفاهيم إعتبار المرض النفسى وصمة عار، مشيرًا إلى أنه مرض طبيعى له أسبابه وعلاجه .

حملة احمى النفسية، تستهدف إيصال العقار الجديد لكافة الأمراض النفسيين خاصة من يعانون من الاكتئاب ، التوتر ، والقلق .
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