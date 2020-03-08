شاهد.. عمر كمال يغني عود البطل لـ إيمي سالم

شاركت الفنانة إيمي سالم جمهورها بمقطع فيديو من خلال صفحتها الخاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ايمي في الفيديو بصحبة مطرب المهرجانات عمر كمال، وهو يغني لها مقطع من أغنية عود البطل ونوهت ايمي خلال الفيديو عن أن عمر سيكون ضيف حلقتها القادمة من برنامجها نفسنة المذاع عبر إحدى الفضائيات.





وعلقت إيمي على الفيديو قائلة :"حبيبي يا ابو الجدعنة انت يا عمر ... الاصل طيب و الصوت ماينفعش يتعيب ... مبروك عليكم انت و حسن#عود_البطل ... استنوا حلقته في نفسنة ....ضحك كتير".





كانت إيمي سالم، خاضت سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.



