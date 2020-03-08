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فن

شاهد.. رسالة غير متوقعة من رضوى الشربيني للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 01:30 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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منار نور
وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى سيدات مصر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشرت رضوى الشربيني صورة لها معلقة: "عيد المرأة العالمي ..تحية  لكى ... لكل امرأه وقفت امام قسوة هذه الحياة استحملت و قاومت و حاولت و لم تيأس ... تحيه لكى يا من كنتى فارسة أحلامك ... تحية و تقدير إلى "تاء التأنيث" التى تصنع المستحيل وستظل دائما بكل ما لديها من قوة و حب و عطاء كل عام و انتن امهات و اخوات و بنات و صديقات رائعات صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء يوم_المرأة_العالمي".

ويحتفل العالم في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال تتويج لإنجازتها ومساهمتها في المجتمع.
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