شاهد.. رسالة غير متوقعة من رضوى الشربيني للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى سيدات مصر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ونشرت رضوى الشربيني صورة لها معلقة: "عيد المرأة العالمي ..تحية لكى ... لكل امرأه وقفت امام قسوة هذه الحياة استحملت و قاومت و حاولت و لم تيأس ... تحيه لكى يا من كنتى فارسة أحلامك ... تحية و تقدير إلى "تاء التأنيث" التى تصنع المستحيل وستظل دائما بكل ما لديها من قوة و حب و عطاء كل عام و انتن امهات و اخوات و بنات و صديقات رائعات صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء يوم_المرأة_العالمي".
ويحتفل العالم في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال تتويج لإنجازتها ومساهمتها في المجتمع.
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عيد المرأه العالمي... تحيه لكى...لكل امرأه وقفت امام قسوة هذه الحياه أستحملت و قاومت و حاولت و لم تيأس...تحيه لكى يا ما من كنتى فارسه أحلامك...تحيه و تقدير إلى "تاء التأنيث" التى دائما تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوه و حب و عطاء كل عام و انتن امهات و اخوات و بنات و صديقات رائعات صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء #يوم_المرأة_العالمي