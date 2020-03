شاهد.. رسالة غير متوقعة من رضوى الشربيني للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

View this post on Instagram

عيد المرأه العالمي...‏ تحيه لكى...لكل امرأه وقفت امام قسوة هذه الحياه أستحملت و قاومت و حاولت و لم تيأس...تحيه لكى يا ما من كنتى فارسه أحلامك...تحيه و تقدير إلى "تاء التأنيث" التى دائما تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوه و حب و عطاء كل عام و انتن امهات و اخوات و بنات و صديقات رائعات صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء #يوم_المرأة_العالمي ‏