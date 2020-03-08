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رياضة

وفقا للأجندة الدولية .. موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 02:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى - نور عادل
حدد الجهاز الفنى  لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، موعد انتظام محمد صلاح واللاعبين المحترفين بمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتى توجو بالجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021. 

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر انتظام محمد صلاح واللاعبين المحترفين داخل معسكر منتخب مصر 23 مارس الجارى وفقا للأجندة الدولية المعلنة ، وقبل 3 أيام من مواجهة توجو الاولى المقرر إقامتها باستاد القاهرة 26 مارس الجارى .

وأعلن الجهاز الفنى قائمة اللاعبين المحترفين لمواجهتى توجو والتى  ٤ لاعبين وهم : 
أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )
أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )
محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.


 
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