في اليوم العالمي للمرأة.. كارول سماحة تدعم المطلقات بهذه الكلمات

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بمقطع فيديو من كليب أغنيتها "أنا الحرة" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





واستعانت كارول سماحة في التعليق على الفيديو ببضع من كلمات أغنيتها أنا حرة قائلة: "أنا.. أنا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة ما زالت صالحة للحب... فالروح فالروح عذراء يا حمقاه".





وتابعت قائلة: "مناسبة يوم المرأه العالمي أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".





يذكر أنه قد طرحت الفنانة كارول سماحه أغنيتها الجديدة "مش هعيش" من إنتاج أنغامي، من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي.





وكانت قد أثارت الفنانة اللبنانية، جدلا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرج جاد شويري أدى إلى تدخل الشرطة الفرنسية.