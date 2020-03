في اليوم العالمي للمرأة.. كارول سماحة تدعم المطلقات بهذه الكلمات

View this post on Instagram

💜 أنا..انا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة... ما زالت صالحة للحب... فالروح فالروح عذراء يا حمقاه 💜 🟣 بمناسبة #يوم_المرأة_العالمي أستذكر معكم قصيدة #المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية... @mawlali @michel_fadel_official #كارول_سماحة