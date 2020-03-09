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فيديو جراف

فيديو جراف.. لماذا تعرض the voice kids للنقد عقب فوز محمد إسلام؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
اسدل الستار على الموسم الثالث ل برنامج the voice kids، وإعلان نتيجة الفائز باللقب، للمتسابق السوري محمد إسلام رميح وحصوله على جائزة أفضل صوت الذي كان ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. 

وهاجم النقاد البرنامج واتهموا الإدارة بالتلاعب الواضح في النتائج الخاصة بالبرنامج. 

وانحصر السباق بين ثلاثة متسابقين وهم ياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم ، ومحمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني، وكان هناك حالة من المنافسة الشرسة حتى أصاب المشاهدين حالة من الحيرة الشديدة بسبب قوة المتسابقين الثلاثة وأصواتهم المبدعة.

ولمزيد من التفاصيل حول لماذا تعرض the voice kids للنقد عقب فوز محمد إسلام؟ تابعوا الفيديوجراف التالى.                    
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