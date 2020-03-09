فيديو جراف.. لماذا تعرض the voice kids للنقد عقب فوز محمد إسلام؟

وانحصربين ثلاثة متسابقين وهم ياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم ، ومحمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني، وكان هناك حالة من المنافسة الشرسة حتى أصاب المشاهدين حالة من الحيرة الشديدة بسبب قوة المتسابقين الثلاثة وأصواتهم المبدعة.