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فيديوجراف.. موعد عودة الرحلات إلى الكويت

السبت 07/مارس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أحمد قاسم - إعداد: ايمان عبداللطيف
قرَّرت السلطات الكويتية، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران مع مصر وسوريا ولبنان و5 دول أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الإدارة العامة لهيئة الطيران المدني الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أصدرنا تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتا جميع رحلات الطيران القادمة إلى والمغادرة من مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية".

ولمزيد من التفاصيل حول موعد عودة الرحلات إلى دولة الكويت تابعوا الفيديوجراف التالى:
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