فيديوجراف.. موعد عودة الرحلات إلى الكويت

وذكرت الإدارة العامة لهيئةفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أصدرنا تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتا جميع رحلات الطيران القادمة إلى والمغادرة من مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية".