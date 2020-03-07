بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد

قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران مع مصر وسوريا ولبنان و5 دول أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الإدارة العامة لهيئة الطيران المدني الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أصدرنا تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتا جميع رحلات الطيران القادمة إلى والمغادرة من مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلادش، الفلبين، الهند، سريلانكا، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية".

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وأضاف البيان: "يأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 7 مارس 2020 ولمدة أسبوع، ويمنع دخول جميع القادمين إلى دولة الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة و كذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار اليها خلال الاسبوعين الماضيين".