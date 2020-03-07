AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد

السبت 07/مارس/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران مع مصر وسوريا ولبنان و5 دول أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الإدارة العامة لهيئة الطيران المدني الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أصدرنا تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتا جميع رحلات الطيران القادمة إلى والمغادرة من مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلادش، الفلبين، الهند، سريلانكا، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية".

اقرأ ايضا| 7500 مصري يصلون الكويت.. كيف تأكدت السلطات من عدم إصابتهم بـ كورونا؟

اقرأ ايضا| الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

وأضاف البيان: "يأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 7 مارس 2020 ولمدة أسبوع، ويمنع دخول جميع القادمين إلى دولة الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة و كذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار اليها خلال الاسبوعين الماضيين".

بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد
بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب نشاط بركاني.. تعليق رحلات الطيران في مطار مانيلا .. فيديو

الكويت: منع دخول أى فرد أقام فى إيران خلال الأسبوعين الماضيين بسبب كورونا

الكويت: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

إعلان خطير من الكويت عن كورونا.. وإيران متهمة بالتستر

برًا وجوًا.. فيروس كورونا يشل حركة التنقلات عالميا

ليس الصين فقط.. فيروس كورونا يعطل الحركة عالميا بعد توغله.. النمسا تعلق رحلات القطارات إلى إيطاليا.. الكويت تحظر سفن هذه الدول من دخول موانئها.. والإمارات وأفغانستان تمنعان السفر إلى إيران

ترشيحاتنا

بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد

بخل وطلاق ومخدرات.. الساعات الأخيرة في حياة طالبات الشرقية قبل الانتحار

الجثة متعفنة.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر

فوق الركبة.. درة تكشف عن أنوثتها بإطلالة جذابة

للمرة الثانية.. سميرة عبدالعزيز تهين محمد رمضان.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ حنان ترك قبل وبعد ارتدائها الحجاب في عيد ميلادها

لمحبي الطبخ.. جائزة 10 آلاف ريال سعودي لمن يطبق هذه الوصفة #ملفيه_بن_قاسم

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق