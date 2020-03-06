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أخبار العالم

7500 مصري يصلون الكويت.. كيف تأكدت السلطات من عدم إصابتهم بـ كورونا؟

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:51 م
7500 مصري يصلون الكويت
7500 مصري يصلون الكويت خلال 48 ساعة
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن عدد المصريين القادمين إلى الكويت خلال 48 ساعة تجاوز 7500 مسافر على متن ما يقارب 22 رحلة.

وقال مصدر لصحيفة "الراي" الكويتية إن تلك الأعداد وصلت على عدة رحلات مجدولة ورحلات إضافية من القاهرة والاسكندرية وأسيوط وسوهاج.

وأوضح المصدر أن قرار منع دخول الوافدين من عدد من الدول بدون شهادة (PCR) للتأكد من عدم إصابتهم فيروس كورونا، ساهم في رفع تلك الأعداد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة، يخضع المسافرون القادمون من مصر لإجراءات احترازية، تشمل التأكد من وضعهم الصحي (عدم ارتفاع درجة الحرارة)، قبل صعودهم للطائرة بمصر.

 إضافة إلى ذلك يتم تطبيق إجراءات الفحص المتبعة لدى وصولهم إلى مطار الكويت حسب المسارات الموضوعة التي تشمل المراقبة الصحية أو الحجر المنزلي أو الحجر الصحي.
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