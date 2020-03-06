7500 مصري يصلون الكويت.. كيف تأكدت السلطات من عدم إصابتهم بـ كورونا؟

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن عدد المصريين القادمين إلى الكويت خلال 48 ساعة تجاوز 7500 مسافر على متن ما يقارب 22 رحلة.





وقال مصدر لصحيفة "الراي" الكويتية إن تلك الأعداد وصلت على عدة رحلات مجدولة ورحلات إضافية من القاهرة والاسكندرية وأسيوط وسوهاج.





وأوضح المصدر أن قرار منع دخول الوافدين من عدد من الدول بدون شهادة (PCR) للتأكد من عدم إصابتهم فيروس كورونا، ساهم في رفع تلك الأعداد.





وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة، يخضع المسافرون القادمون من مصر لإجراءات احترازية، تشمل التأكد من وضعهم الصحي (عدم ارتفاع درجة الحرارة)، قبل صعودهم للطائرة بمصر.



