الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، امس، أن الاجراءات الوقائية التى تم اتخاذها إزاء القادمين من مصر والدول التسعة الأخرى، هى إجراءات مؤقتة في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، لاصدار تعميم لجميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر، والفلبين، والهند، وبنجلاديش، وسوريا، وأذربيجان، وتركيا، وسيريلانكا، وجورجيا، ولبنان، لإجراء فحص طبي "شهادة - PCR"، يؤكد خلوهم من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) قبل دخلوهم إلى الكويت؛ وذلك اعتبارا من يوم 8 مارس المقبل.

وأوضحت أن شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19:-

يجب أن تكون صادرة من المراكز الصحية المعتمدة من قبل سفارات الكويت في تلك الدول.

فى حال عدم وجود سفارة كويتية فى احدى الدول العشر، يجب اعتماد الشهادة من قبل السلطات الصحية في هذه الدولة.

يتم إعادة تقييم وضعه الصحى لدى وصوله إلى البلاد، من خلال قياس درجة حرارته، والتأكد من عدم ظهور أية أعراض مرضية عليه.

يتم اخضاعه للمراقبة الوقائية لمدة 14 يوما، مع حقه فى ممارسة عمله اليومى فقط، بعيدا عن الأنشطة غير الضرورية.

وتم تصنيف العشر دول علي حسب:-

سرعة انتشار الفيروس بها.

المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

تقييم الأوضاع الصحية بشكل عام في كل دولة من الدول العشرة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، إنه لا يوجد أي قرار رسمي بعمل تحليل الـ pcr، للمسافرين من مصر إلي أي دولة بالعالم، مضيفا أن ذلك التزام بما صرح به رئيس الوزراء، وأنه لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن، وكل ما يتم تداوله عبارة عن أحاديث سوشيال ميديا.

وأكد مدير الحجر الصحي، لـ "صدي البلد"، أنه لم يتم الطلب من الحجر الصحي بعمل تحاليل الـ pcr للمسافرين، مضيفا أنه لا يوجد داع لها، لأن مصر لا يوجد بها إصابة أو وباء، فلا يوجد تفسير لعمل تحاليل pcr، لمن يخرج من دولة لا يوجد بها انتشار لفيروس كورونا.

وأوضح "إمام"، أن الأولوية لعمل اختبارات للحالات القادمة من الخارج، وخصوصا الدول الموبوءة المتواجد بها فيروس كورونا والمنتشر بها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يتم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وpcr للحالات المشتبه بها.

وأضاف مدير الحجر الصحي، أن سلطات الصحة العامة هي التي تحدد المشتبه فيهم، بعد الفحوصات الأولية وعمل pcr، بالإضافة إلى الحجر الصحي، وذلك عند ظهور أعراض الفيروس ولا يستطيع شخص الحكم على نفسه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف إمام، أن الحجر الصحي يتابع الوضع العالمي الدولي، والذي وصلت الدول المصاب بفيروس في 78 دولة، مضيفا أنه يتم عمل دراسة لتحديد الدول ذات الخطورة العالية، والآن بعد انتشار الوباء يتم اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الصحة العالمية الصارمة مع كل القادمين بكل دول العالم.

وأشار مدير الحجر الصحي، إلى أنه حتى دولة الصين لن نقوم بعمل تحاليل pcr لكل الطائرة، ولكن بالمشتبه فيهم فقط، لأن الكواشف مكلفة وغالية ومن الممكن أن يكون بها نقص عالمي.

وأوضح "أنه تم تزويد المطارات والموانئ بجميع مواد ومطهرات مكافحة العدوى"، مضيفا أنه يتم فحص السفن القادمة من الخارج، بإرسال فريق الطب الوقائي إلى السفن ذاتها قبل دخولها الميناء، وفحص من فيها، مع تعقيم البضائع التي تحملها.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الثلاثاء الماضي، تعميمًا لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنجلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، بإجراء فحص طبي «شهادة- PCR»، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل دخولهم البلاد.

وقالت الإدارة في بيان: «تعميمًا لجميع المسافرين الوافدين من العشر دول المذكورة، إجراء فحص طبي (شهادة _PCR)، والتى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل دخولهم البلاد.