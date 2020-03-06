فيديوجراف.. إغلاق الحرمين من العشاء.. تعرف على السبب

كشف مصدر مسئول في الرئاسة العامة لشؤونوالمسجد النبوي، أنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافةلمنع انتشار العدوى، وضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في، وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاقبعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحها قبل صلاة الفجر بساعة.