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فيديو جراف

فيديوجراف.. إغلاق الحرمين من العشاء.. تعرف على السبب

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:01 م
الحرم المكي خالي
الحرم المكي خالي
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ايمان عبداللطيف
كشف مصدر مسئول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، وضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحها قبل صلاة الفجر بساعة.

كما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

ولمزيد من التفاصيل حول إغلاق الحرمين الشريفين تابعوا الفيديوجراف التالى.
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