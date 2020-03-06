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فيديوجراف.. تعرف على أقدم حجر صحي في مصر

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:00 ص
الحجر الصحي
الحجر الصحي
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إبراهيم جادالله - إعداد: ايمان عبداللطيف

لا يعلم الكثيرون أن إنشاء حجر صحى فى مصر عبر المنافذ للكشف على القادمين من خارج البلاد كان منذ قديم الأزل، وكانت مصر من أقدم وأولى دول العالم في إقامة حجر صحى، وكان ذلك عبر الموانئ المصرية. 


كان من أقدم حجر صحى في مصر ذلك الذي كان بمدينة القصير، حيث أقدم الموانئ المصرية التي كانت تستخدم في رحلات الحج والتجارة، وكانت فترة الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بأي مرض وبائي 40 يومًا. 


يقول وصفي تمير، أحد مؤرخي تاريخ البحر الأحمر، إنه ما إن يذكر كلمة كورنتينة إلا ويذهب الجميع إلى مبنى شونة الغلال القديم بالقصير، وهي كلمة مأخوذة من الإيطالية quarantina بمعنى أربعين وكان الواردون من الخارج الذين يشتبه في مرضهم يحجزون في الحجر الصحي أربعين يومًا، حتى تثبت سلامتهم من الأمراض الوبائية. 


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ولمزيد من التفاصيل حول أقدم حجر صحى فى مصر تابعوا الفيديوجراف التالي: 

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