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فيديوجراف.. أمير قطر حامل لفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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منار شعبان
دشن رواد موقع تويتر هاشتاج ( #مباشر_قطر_اصابة_تميم_بكورنا)  وذلك بعد أن أعلن موقع مباشر قطر عن إصابة الأمير تميم بن حمد بفيروس كورونا .

وقال موقع مباشر قطر عن مصادر من داخل القصر الأميري، بأن حالة من الهلع والخوف سادت  القصر الأميري بأن" تميم بن حمد طريحُ الفراشِ منذ أيامٍ وأن درجةَ حرارتِه مرتفعةٌ جدًّا ولم يخرجْ من غرفتِه لمدةِ ثلاثةِ أيام , ويتناوبُ عليه حاليًّا عددٌ كبيرٌ من الأطباء ".


ونستعرض المزيد من التفاصيل عن إصابة أمير قطر تميم بن حمد بفيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.

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