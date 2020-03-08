بعد الاشتباه فى حالتين.. حقيقة ظهور بؤرة لفيروس كورونا في المنوفية

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أنه لا صحة لما يتردد عن تواجد حالة مصابة بفيروس كورونا في المنوفية، وكل ذلك شائعات.









وقال المصدر إنه تم الاشتباه في حالتين بمستشفى حميات شبين الكوم، وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهما وتبين سلبية التحاليل وعدم إصابتهما بالفيروس، وأنهما مصابان فقط بالإنفلونزا العادية، وتلقيا العلاج وخرجا من المستشفى لمنزليهما.









وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيين بنطاق المحافظة لاستقبال أي حالات تصاب بالفيروس أو حتى مشتبه في إصابتها به لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، وسيكون بهما مكان للحجر الصحي ومكان لحالات الاشتباه في المرض.









وأوضح أنه في حالة وجود أي إصابات لأي فرد من أبناء المحافظة فسوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي دون أي تعتيم.