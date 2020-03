بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة

View this post on Instagram

أن تكوني امرأة أجمل وأقسى شيء، أنت أصل الحياة وأغلى ما فيها ولكن حياتك صراع مستمر، أن تتعاملي مع نظرات إعجاب ونظرات إتهام لمجرد انك أنثى، أن تكوني حساسة ولكن قوية، ان تكوني صادقة ولكن ذكية، أن تقفي في مواجهة الحياة بقوة رغم لحظات ضعفك، أن تنجحي رغم أن البعض سيحاولون إحباطك او يستكثرون عليك لحظات فرحتك أحيانًا ومتجاهلين مجهودك أحيانًا، أن تكوني بنتًا حالمة وفتاة شجاعة وإمرأة حنونة، أن تكون أنت .. رغم كل شيء. كل عام وأنت إمرأة ♥️ #womeninternationalday #درة #dorra #dorra_zarrouk #women