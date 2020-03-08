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مرأة

بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة درة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" صورة لها جديدة 

وظهرت درة باطلالة أنيقة بملابس كاو بوي ببنطلون يبيج واسع وتي شيرت ابيض وقبعة باللون البني وارتدت كاميرا في رقبتها ، ونسقت تسريحة شعر بسيطة واعتمدت مكياج هادئ .


والتقت الصورة في الصحراء وكتبت في تعليق على صورتها قائلة: "أن تكوني امرأة أجمل وأقسى شيء، أنت أصل الحياة وأغلى ما فيها ولكن حياتك صراع مستمر، أن تتعاملي مع نظرات إعجاب ونظرات إتهام لمجرد انك أنثى، أن تكوني حساسة ولكن قوية، ان تكوني صادقة ولكن ذكية، أن تقفي في مواجهة الحياة بقوة رغم لحظات ضعفك، أن تنجحي رغم أن البعض سيحاولون إحباطك او يستكثرون عليك لحظات فرحتك أحيانًا ومتجاهلين مجهودك أحيانًا، أن تكوني بنتًا حالمة وفتاة شجاعة وإمرأة حنونة، أن تكون أنت .. رغم كل شيء.
كل عام وأنت امرأة".
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أن تكوني امرأة أجمل وأقسى شيء، أنت أصل الحياة وأغلى ما فيها ولكن حياتك صراع مستمر، أن تتعاملي مع نظرات إعجاب ونظرات إتهام لمجرد انك أنثى، أن تكوني حساسة ولكن قوية، ان تكوني صادقة ولكن ذكية، أن تقفي في مواجهة الحياة بقوة رغم لحظات ضعفك، أن تنجحي رغم أن البعض سيحاولون إحباطك او يستكثرون عليك لحظات فرحتك أحيانًا ومتجاهلين مجهودك أحيانًا، أن تكوني بنتًا حالمة وفتاة شجاعة وإمرأة حنونة، أن تكون أنت .. رغم كل شيء. كل عام وأنت إمرأة ♥️ #womeninternationalday #درة #dorra #dorra_zarrouk #women

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