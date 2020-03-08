AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز يفجر مفاجأة حول موقف إثيوبيا من مطالب مصر حول سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:18 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
أسامة علي

فجر الإعلامي محمد الباز، مفاجأة بشأن الموقف الإثيوبي من التوقيع على الاتفاق الأخير بشأن مفاوضات سد النهضة التي تمت بوساطة أمريكية.


وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه بمتابعة الإعلام الإثيوبي والمحتوى الذى يقدمه بشأن سد النهضة والتصريحات الرسمية للمسؤولين يجد أن إثيوبيا تريد تنفيذ مطالب مصر بشأن ملء سد النهضة ولكن لا تريد التوقيع على الاتفاقيات.


وأشار "الباز"، إلى أن مصر مصرة على توقيع إثيوبيا على اتفاق سد النهضة.


وكان المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن الوزير سامح شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، مُعربًا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي.


من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشددًا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.


وأضاف حافظ، أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن، حيث طلب جلالة الملك نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومُجمل الأوضاع في المنطقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تكشف عن وسيط جديد في أزمة سد النهضة

السيسي: التوقيع قريبا على اتفاق سد النهضة يفتح آفاق التعاون والتنسيق والتنمية

سد النهضة.. الرئيس السيسي يستقبل مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا.. مصر تسعى لإنجاح مفاوضات مسار واشنطن.. وقعت على اتفاق ملء وتشغيل السد مقدما.. وتحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق الشعب المصري في مياه النيل

سد النهضة.. إثيوبيا تواصل مماطلتها وتعد بمفاوضات وطنية

لم يكن بخصوص سد النهضة.. سر اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الجيش

هيمنة ومنهج أحادي.. الخارجية توجه انتقادات لاذعة لـ إثيوبيا بعد بيان الجامعة العربية

ترشيحاتنا

بعد إثارته للجدل.. تعرف على سعر بلوفر محمد حماقي الممزق وموعد طرح ألبومه الجديد

بعد قرار إجلائهم.. مسئول كويتي يكشف مصير الدارسين في مصر

الداخلية تعلن عن مد فترة قبول طلبات الحج حتى 12 مارس

اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة

بعد ادعاء مساعدتها فى دخول الفن.. هنا الزاهد تقصف جبهة ساندى

السيسي يصدق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل الضريبة على الدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة