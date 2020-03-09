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فن

فستان أسود.. سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:45 ص
سارة سلامة
سارة سلامة
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محمد بدران

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت سارة سلامة وهي ترتدي فستانا أنيقا باللون الاسود مكشوف الصدر، وتركت شعرها  منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

فستان أسود.. سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة
فستان أسود.. سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة
فستان أسود.. سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة
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